Жители Австрии склоняются к отмене санкций против РФ на фоне приближающихся холодов и значительно выросших счетов за электроэнергию

Немецкое издании Die Welt заявило, что в Австрии большинство населения не придерживается мнения о необходимости антироссийских санкций.

"Зимой этот тренд может усилиться. Вместе с этим растет поддержка правонационалистической несистемной Австрийской партии свободы, доброжелательно настроенной по отношению к Путину", — пишет немецкая газета.

По последним опросам примерно 40 процентов австрийцев не поддерживают санкции в отношении Москвы.

Рост инфляции и стоимости электроэнергии увеличивают количество граждан, готовых поддержать Австрийскую партию свободы, выступающую "за уважительный диалог с Москвой".

Официальная Вена тоже постепенно отходит от антироссийской риторики. Канцлер Австрии Карл Нехаммер призывает "остановить безумие" на энергетических рынках.