Австрия готова отказаться от санкций против России по причине заметного роста стоимости жизни
Жители Австрии склоняются к отмене санкций против РФ на фоне приближающихся холодов и значительно выросших счетов за электроэнергию
Немецкое издании Die Welt заявило, что в Австрии большинство населения не придерживается мнения о необходимости антироссийских санкций.
"Зимой этот тренд может усилиться. Вместе с этим растет поддержка правонационалистической несистемной Австрийской партии свободы, доброжелательно настроенной по отношению к Путину", — пишет немецкая газета.
По последним опросам примерно 40 процентов австрийцев не поддерживают санкции в отношении Москвы.
Рост инфляции и стоимости электроэнергии увеличивают количество граждан, готовых поддержать Австрийскую партию свободы, выступающую "за уважительный диалог с Москвой".
Официальная Вена тоже постепенно отходит от антироссийской риторики. Канцлер Австрии Карл Нехаммер призывает "остановить безумие" на энергетических рынках.
Опубликовано: Храмова Оксана
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