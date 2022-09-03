Страны G7 договорились об установлении верхнего предела цен на российскую нефть
«Большая семерка», в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, установит верхний предел цен на российскую нефть.
В сообщении G7 сказано, что ограничение цен вводится для того, чтобы уменьшить доходы России.
Эта мера также снижает влияние ситуации на Украине на мировые цены на энергоносители, в том числе для стран с низким средним уровнем дохода.
Поставщики услуг могут продолжить ведение бизнеса, связанного с российской морской нефтью, только по предельной цене или ниже.
При этом конкретная цена пока не названа. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что результатом введения ограничений должно стать снижение цен на мировом нефтяном рынке.
Но аналитики предупреждают, что ценовой потолок может также привести к резкому росту цен на сырую нефть.
JPMorgan прогнозирует, что нефть может достичь 380 долларов за баррель в худшем случае, хотя более вероятен скачок до 180 долларов.
В России ранее заявили, что не будут продавать нефть странам, присоединившимся к соглашению об установлении предельной цены.
Опубликовано: Светлана Репина
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