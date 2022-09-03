Глава ООН заявил о преступлениях против человечности в Северной Корее

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Северная Корея усилила подавление прав и свобод своего народа.

По его словам, Совет Безопасности ООН должен рассмотреть вопрос о передаче страны в Международный уголовный суд за возможные преступления против человечности.

В отчете Генеральной Ассамблее ООН говорится, что до сих пор не было достигнуто прогресса в привлечении страны к ответственности за нарушения прав человека.

Там же приводятся ранее задокументированные случаи, которые могут быть приравнены к преступлениям против человечности.

Гутерриш сказал, что международному сообществу по-прежнему необходимо отреагировать на ситуацию с правами человека в КНДР, в том числе поддержать привлечение к ответственности.

Международный уголовный суд был создан для привлечения к ответственности за самые страшные злодеяния в мире — военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 1 июля направило миссии КНДР в Женеве ноту с просьбой прокомментировать проект доклада, но Гутерриш заявил, что не получил ответа.

В 18-страничном отчете, охватывающем период с августа 2021 года по июль 2022 года, говорится, что дальнейшее подавление прав человека в КНДР имело место во время ограничений, связанных с COVID-19, которые впоследствии были усилены и включали блокировки.

Генеральный секретарь Гутерриш сказал, что ограничения COVID-19, которые закрыли границы страны и ограничили свободу передвижения и социального взаимодействия внутри страны, позволили правительству еще больше подавить поток информации и идей среди своего народа.