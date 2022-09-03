Только шестая часть сухогрузов вывозит пшеницу из украинских портов

Задекларированная борьба с глобальным голодом была изначально политическим лозунгом, считают эксперты Spiegel.

Во-первых, из 63 сухогрузов вышедших из черноморских портов Украины по гуманитарному коридору всего одно было выкуплено ВПП ООН и направлялось для нужд стран Африки.

Во-вторых, только 13 сухогрузов из общего числа перевозили пшеницу, пишет Spiegel.

«Из 63 судов, покинувших украинские порты на 1 сентября, только на 13 была пшеница, остальные были наполнены кукурузой, соей и подсолнечником, которые используются для кормления скота или производства биотоплива», сообщает издание.