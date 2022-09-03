Киев направил новый десант на Энергодар, пытаясь отбить Запорожскую АЭС

Зеленский пообещал ЕС, что Киев станет главным европейским донором электроэнергии в сложившемся энергокризисе, поэтому попытки взять под контроль ЗАЭС, как самую мощную станцию в Европе, будут продолжаться.

Представитель ВГА Запорожья Запорожья, Владимир Рогов сообщает о новом массовом десанте к Энергодару.

«Порядка 40 лодок находятся в акватории Днепра. Не менее полутора десятков из этих быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей движутся на Энергодар, — сообщил он. — Такой активности на воде не было за все время проведения СВО».

Не смотря на то, что на АЭС находится часть миссии МАГАТЭ, ВСУ продолжили обстрелы станции. По информации властей за минувшие сутки было три прилета «в 400 метрах восточнее от станции, еще один — между 2-м и 3-м блоками атомной станции».

«Атомная станция переведена на питание собственных нужд», — пишет Рогов в телеграм-канале.

Для России ЗАЭС имеет сегодня стратегическое значение, так, как от ее работы зависит обеспечение электричесвтом подконтрольных Херсонкосй и Запорожской областей.