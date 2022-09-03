Американский генерал Киммитт предупредил Киев о грядущей катастрофе
Генерал ВС США Марк Киммитт убеждён, что сокращение поставок передовых систем вооружения грозит Киеву катастрофой.
3 сентября бригадный генерал ВС США Марк Киммитт в своей колонке для «Уолл-стрит джорнэл» допустил возможность того, что в обозримом будущем запасы передовых систем Североатлантического альянса значительно сократятся, что обернётся для киевского режима настоящей катастрофой.
Киммитт пояснил, что после снижений внешней поддержки сильно ухудшит уровень боеспособности украинской армии, поэтому американский генерал заявил, что Зеленскому «лучше вести переговоры сейчас, чем потом», чтобы избежать ненужных потерь среди личного состава ВСУ и не допустить затягивания конфликта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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