Генерал армии США Марк Киммит высказал мнение о том, что прекращение поставок передовых систем вооружения обернуться для Киева катастрофой.

В статье для The Wall Street Jornal генерал армии США Марк Кирмитт поделился мнением о том, что срыв поставок передовых систем вооружения обернуться катастрофой для Украины. Офицер указал на то, что в последнем пакете военной помощи появились 105-мм гаубицы и орудия меньшего калибра. По заявлению Кирмитта, все это указывает на недостаток передового оружия на складах НАТО.

"Последние поставленные Украине системы вооружений устарели. Это указывает на то, что избыточные запасы НАТО практически исчерпаны", — написал генерал.

Марк Кирмитт подчеркнул, что при таком положении дел президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы подумать о начале мирных переговоров с Россией.