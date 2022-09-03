Вашингтон объявил о новых продажах оружия Тайваню на 1,1 миллиарда долларов

Пекин отреагировал незамедлительно в пятницу вечером, пригрозив США «контрмерами», если они не откажутся от этого контракта.

Соединенные Штаты объявили в пятницу, 2 сентября, о новой сделке по продаже оружия Тайваню на общую сумму 1,1 миллиарда долларов. Сделка состоялась через месяц после визита на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, вызвавшего гнев Пекина.

Пекин немедленно отреагировал вечером в пятницу заявлением представителя своего посольства в Вашингтоне, пригрозив Соединенным Штатам «контрмерами», если они не откажутся от этой сделки.

«Китай решительно примет законные и необходимые контрмеры с учетом ситуации», — заявил официальный представитель Лю Пэньюй.

Правительство США одобрило продажу Тайбэю 60 ракет Harpoon, способных потопить военные корабли, 100 ракет малой дальности Sidewinder , способных перехватывать ракеты или беспилотники, а также контракт на техническое обслуживание тайваньской радиолокационной системы на сумму 665 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

«Эти сделки служат экономическим интересам и интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и поддерживают усилия (Тайваня) по модернизации своих вооруженных сил», — заявили в американской дипломатии через представителя.

С 2010 года Соединенные Штаты уведомили Конгресс о продаже оружия Тайваню на сумму более 35 миллиардов долларов, заявил представитель Госдепартамента, который одобрил эти сделки.

Чтобы материализоваться, эти продажи должны получить одобрение Конгресса, что почти наверняка, военная поддержка Тайваня пользуется широкой поддержкой среди выборных должностных лиц с обеих сторон.

Эти продажи оружия «необходимы для безопасности Тайваня, и мы будем продолжать работать с оборонной промышленностью для достижения этой цели », — добавил представитель Госдепартамента.

«Мы призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань и вместо этого начать диалог с Тайбэем», — продолжил он. «Соединенные Штаты продолжают поддерживать мирное решение вопроса в соответствии с пожеланиями и интересами тайваньского народа», — заключили в Госдепе.