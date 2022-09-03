В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Канаде пострадали восемь человек
Спасатели отреагировали на взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в городе Come By Chance, сообщила AFP со ссылкой на пресс-секретаря полиции капрала Джолена Гарланда.
Позже полиция сообщила, что восемь человек были доставлены в больницу, «некоторые со значительными травмами».
Полиция, ранее объявившая о шести раненых, заявила, что один из них «получил серьезные травмы», по словам капрала Гарланда. Промышленная площадка была переоборудована для производства биотоплива.
Начато расследование причин взрыва.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу
Вашингтон объявил о новых продажах оружия Тайваню на 1,1 миллиарда долларов
Шольц заявил о необходимости переговоров с Путиным и поиском компромисса с Россией
Генерал армии США предрек скорую катастрофу для Украины
Путин выступит с экстренным заявлением к общественности и жестким предупреждением Западу