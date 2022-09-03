В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Канаде пострадали восемь человек

Спасатели отреагировали на взрыв  на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в городе Come By Chance, сообщила AFP со ссылкой на пресс-секретаря полиции капрала Джолена Гарланда.

Позже полиция сообщила, что восемь человек были доставлены в больницу, «некоторые со значительными травмами».

Полиция, ранее объявившая о шести раненых, заявила, что один из них «получил серьезные травмы», по словам капрала Гарланда. Промышленная площадка была переоборудована для производства биотоплива.

Начато расследование причин взрыва.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 