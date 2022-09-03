Джейн Фонда объявила, что больна раком, но полна оптимизма

Американская актриса сообщила СМИ, что с оптимизмом смотрит на свои шансы на выздоровление, попутно осуждая неравенство в доступе к медицинской помощи в Соединенных Штатах.

Американская актриса и активистка Джейн Фонда объявила в пятницу, 2 сентября, что страдает от рака, но сказала, что с оптимизмом смотрит на свои шансы на выздоровление, попутно осуждая неравенство в доступе к медицинской помощи в Соединенных Штатах.

«У меня диагностировали неходжкинскую лимфому, рак лимфатической системы, и я начала курс химиотерапии», — сообщила 84-летняя оскароносная актриса в своем аккаунте в Instagram.

«Это полностью излечимая опухоль. 80% людей выживают, так что я чувствую себя очень удачливой », — отметила Джейн свою перспективу. «Мне также повезло, что у меня есть медицинская страховка и доступ к лучшим врачам и методам лечения. Я осознаю, что у меня есть привилегия, и это печально», — продолжила звезда, флагманский сторонник Демократической партии в Соединенных Штатах, добавив, что «многие американцы не имеют доступа к качественной помощи, которую я получаю».

Карьера Джейн Фонды началась в 1960-х годах и была удостоена двух премий «Оскар» за лучшую женскую роль: в 1971 году за фильм Алана Дж. Пакулы «Клют» и в 1978 году за фильм Хэла Эшби «Возвращение».