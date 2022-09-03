Герхард Шредер заявил, что угрозы Зеленского вернуть Крым - лишены смысла
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер прокомментировал заявления президента Украины Зеленского о планах вернуть Крым под контроль Украины.
В своем интервью испанской ABC Шредер подверг критике угрозы Зеленского и назвал их бессмысленными.
«Идея о том, что президент Зеленский сможет получить Крым военным путем, — это бред», — считает Шредер.
Экс-канцлер также провел в своем рассуждении исторический ликбез для читателей издания, напомнив, что передача Крыма Украине была отсебятиной Хрущева.
«И сделал он это, потому что думал, что СССР проживет столько же, сколько католическая церковь, что, к счастью, оказалось не так», — заключил Шредер.
Опубликовано: Тарас Медведев
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