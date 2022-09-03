Украина намеревается поставлять атомную энергию в Германию
Украина хочет поддержать Германию поставками атомной энергии, которая поможет избавиться от зависимости от энергоресурсов из России.
«В настоящее время Украина экспортирует электроэнергию в Молдову, Румынию, Словакию и Польшу. Но мы вполне готовы расширить наш экспорт в Германию», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль немецкому агентству печати.
«У нас достаточно электроэнергии в Украине благодаря нашим атомным электростанциям. Я обращусь к этому во время своего визита в Берлин, а затем и в Брюссель», - добавил он.
Шмыгаль совершит визит в Берлин в субботу, а в воскресенье его примет канцлер Олаф Шольц. В конце февраля Украина вместе с соседней Молдовой отключилась от бывшей советской энергосистемы. Синхронизация с европейской сетью состоялась в середине марта.
С тех пор страна ежедневно экспортирует от 400 до 700 мегаватт электроэнергии в Европейский Союз и Молдову.
Шмыгаль пытается во много раз увеличить экспортные квоты для ЕС.
«Это было бы очень хорошо для обеих сторон. ЕС получил бы больше энергии, а мы получили бы иностранную валюту, в которой мы остро нуждаемся», - сказал премьер-министр Украины.
Опубликовано: Тарас Медведев
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