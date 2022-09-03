Преемник Мельника на посту посла Украины в Германии официально определен

Официально назначен преемник посла Украины в Германии Андрея Мельника, сообщили WELT в Министерстве иностранных дел и посольстве Украины в Берлине.

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер дал согласие Алексею Макееву на назначение его преемником скандально известного посла Андрея Мельника.

Киев официально подал заявку на аккредитацию в федеральное правительство 24 августа, в День независимости Украины. Макеев приступит к своим обязанностям 15 октября.

46-летний дипломат изучал международные отношения в Киевском государственном университете и поступил на дипломатическую службу в возрасте 21 года.

Макеев свободно говорит по-немецки и уже работал дипломатом в Берлине. В 2014 году назначен начальником политотдела киевского МИД.

В течение двух лет он был специальным представителем правительства Украины по политике международных санкций.

Андрей Мельник был отозван со своего поста президентом Владимиром Зеленским в июле спустя почти восемь лет работы . Как стало известно WELT AM SONNTAG из украинских правительственных кругов, он займет новую должность в Министерстве иностранных дел Украины сразу после возвращения.