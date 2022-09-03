Банкиры жалуются, что «бэби-бумеры» замедляют изменения в пенсионном обеспечении

По словам франкфуртского банкира Эммериха Мюллера, вера в заботу государства замедляет необходимое переосмысление обеспечения пожилых людей в Германии.

«Я верю, что мы как общество в конечном итоге станем разумными и встанем на путь финансируемого обеспечения пожилых людей. Но на это все равно потребуется время, особенно до тех пор, пока мы, избалованные бэби-бумеры, не потеряем влияние», — заявил совет директоров группы немецких банков.

По оценке банкиров, молодое поколение гораздо более открыто для темы пенсионного обеспечения по старости, чем старшее поколение». Молодые люди больше не могут рассчитывать на получение адекватной установленной законом пенсии по старости и вынуждены вкладывать больше средств в частном порядке, например, через планы сбережений.

«У меня сложилось впечатление, что молодое поколение иногда более реалистично подходит к вопросу пенсионного обеспечения», — заявил Мюллер. «Нас, пожилых людей, десятилетиями социализировали с обещанием: государство все исправит. Это привело к тому, что мы все больше и больше перекладываем бремя будущего на молодое поколение. Мы обещаем себе пенсии, которые должны платить молодые люди. Это вопрос несправедливости поколений».

«Главная проблема в Германии заключается в том, что на протяжении десятилетий мы не позволяли большой части населения участвовать в позитивном развитии производственных активов, — сказал Мюллер, — мы уклоняемся от предполагаемого риска. Кроме того, политикам легче донести повышение пенсий, чем возможную доходность акций, чего может добиться, например, суверенный фонд благосостояния».

В этом контексте Мюллер приветствовал инициативу федеральных министров Кристиана Линднера (финансы) и Марко Бушмана (юстиция) использовать различные меры для повышения привлекательности акций в Германии. В конце июня два министра представили ключевые моменты модернизации рынка капитала под названием «Закон о будущем финансировании».

«Тяга абсолютно правильная, но это долгий процесс», — сказал Мюллер. «Мы более непредвзяты, чем 10 или 20 лет назад, но мы все еще далеки от общей культуры акций в Германии».

