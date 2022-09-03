Украденная скрипка работы Николо Гальяно найдена полицией Германии и снова будет играть

Ценная скрипка, изъятая во время обысков в Берлине, цела, и вскоре музыкант снова сможет использовать ее.

«Изготовитель скрипок осмотрел инструмент и подтвердил нам, что он готов к игре», — сообщила пресс-секретарь Немецкого фонда музыкальной жизни.

Фонд управляет ценными струнными инструментами, большинство из которых принадлежат федеральному правительству, и предоставляет доступ к ним талантливым музыкантам. То же самое произошло и с инструментом скрипичного мастера Николо Гальяно, который был украден у студента Музыкальной академии Ганса Эйслера в Берлине в марте 2019 года.

По словам прокурора, более чем через три года скрипка XVIII века была изъята во время обысков в квартире пожилой женщины в Кройцберге в середине июля. Сообщается, что сын женщины купил инструмент у вора всего за 200 евро. Настоящей причиной обыска стало расследование очередного дела о нанесении телесных повреждений, лишении свободы и угрозах.

Прокуратура заявила, что скрипка стоит не менее 275 000 евро. По данным фонда, с тех пор инструмент вырос в цене. Однако, очевидно, вор не знал, какое у него сокровище. По данным властей, расследование дела продолжается.

Инструмент теперь снова в руках гамбургского фонда. В феврале 2023 года будет проведен конкурс, чтобы определить, какой музыкальный талант теперь получит скрипку в аренду.

«Мы одалживаем наши инструменты исключительно одаренным», — сказала пресс-секретарь. Новые заявители первоначально получают ценный музыкальный инструмент на один год, но впоследствии возможны и более длительные периоды. «Наша цель — продвигать культурный ландшафт скрипки в долгосрочной перспективе», — сказала пресс-секретарь.

Проект начался с инвентаризации 16 инструментов, но сейчас в фонде насчитывается более 200 ценных скрипок, альтов, виолончелей и контрабасов, некоторым из которых более 300 лет. «К счастью, есть люди, которые не хотят, чтобы их инструменты пылились в шкафу», — сказала пресс-секретарь.

Однако по достижении музыкантами 30-летнего возраста они должны вернуть свой инструмент в фонд. Это относится и к студенту, у которого в Берлине украли ценную скрипку. Сейчас ему 30 лет. Музыкант очень рад, что инструмент вернулся, сказала пресс-секретарь.