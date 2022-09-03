Песков исключил возможность встречи Путина с Орбаном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что встреча Путина с прибывшим в Москву Орбаном не планируется.

В субботу, 3 сентября 2022 года, глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков рассказал новостному агентству РИА о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву на гражданскую панихиду по первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачёву.

Песков отметил, что венгерский премьер не высказывал пожеланий о проведении встречи с кем-либо из высшего руководства РФ, ввиду чего встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не состоится.