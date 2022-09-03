Экс-президент России Дмитрий Медведев простился с Михаилом Горбачёвым

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил церемонию прощания с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачёвым.

В субботу, 3 сентября 2022 года, новостное агентство РИА сообщило, что бывший президент России Дмитрий Медведев прибыл в московский Дом Союзов, где проходит гражданская панихида по последнему Генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачёву.

Корреспондента РИА рассказал, что Медведев возложил цветы к гробу политика с мировым именем, который невзирая на неоднозначное отношение к себе в обществе был удостоен Нобелевской премии мира, а также выразил свои искренние соболезнования родственникам Горбачёва.