В Москве проходит гражданская панихида по Михаилу Горбачёву

В Москве в колонном зале Дома Союзов проходит гражданская панихида по единственному президенту СССР Михаилу Горбачёву.

В полдень, 3 сентября 2022 года, в Колонном зале Дома Союзов в Москве состоится церемония прощания с первым и последним президентов СССР Михаилом Горбачёвым, который скончался на 92-м году жизни в ЦКБ после продолжительной болезни.

Репортёры интернет-издания РИА с места событий рассказали, что в столичный Дом Союзов на ритуальную процессию прибыли дочь политика Ирина Венгарская со своим мужем и его внучки.

Гражданская панихида по Горбачёву организована протокольной службой администрации Президента российской Федерации, после чего последний Генсек ЦК КПСС СССР будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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