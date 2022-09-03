Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан действует в Европе в одиночку, укрепляя торговлю газом с Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу утром направился в Москву на похороны последнего лидера Советского Союза Михаила Горбачева, сообщил МИД республики.

«Он отдаст дань уважения покойному Михаилу Горбачеву в сопровождении венгерской делегации», сообщает МИД Венгрии в Twitter.

В Кремле отметили, что никаких встреч венгерского лидера с Владимиром Путиным не планируется.

«По нашей информации, он приедет только попрощаться с Горбачевым. Никаких просьб о встрече не поступало», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков российскому информационному агентству РИА-Новости.

Уникальная связь с Россией

Похороны последнего лидера Советского Союза проходят в субботу в Москве. Михаил Горбачев скончался во вторник вечером в возрасте 91 года после «длительной и тяжелой болезни», сообщили в больнице, где он лечился.

Он вошел в историю, ускорив, вопреки своей воле, исчезновение советской империи в 1991 году, в то время как он пытался спасти ее с помощью демократических и экономических реформ, положив тем самым конец холодной войне.

Будапешт был освобожден Красной армией в 1945 году, а затем Венгрия вошла в социалистический лагерь Восточной Европы. В 1956 году в старне вспыхнуло восстание, которое подавила Советская Армия. Виктор Орбан поддерживает память об этом восстании.

Венгрия объявила в среду об усилении своих обменов с «Газпромом» и получает дополнительные поставки газа, в то время как ее европейские партнеры столкнулись с резким сокращением объемов поставок.

С момента своего прихода к власти в 2010 году Виктор Орбан наладил связи с Россией, и это сотрудничество сохранилось, несмотря на российское вторжение в Украину.