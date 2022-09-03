Экс-депутат Рады Илья Кива: провал атаки на Херсон грозит Зеленскому переворотом

Такое заявление бывший парламентарий опубликовал в своем телеграм-канале. По мнению экс-депутата, неудачная операция по нападению на Херсон и провальная попытка захвата ЗАЭС могут привести к перевороту и смещению Зеленского со своего поста.

Как отметил Кива, последние неудачи на фронте, особенно провалившиеся попытки захватить Херсон и Запорожскую атомную электростанцию, вызвали резко негативную реакцию среди высшего военного командования Украины. В связи с этим перед президентом страны Владимиром Зеленским возникла реальная угроза военного переворота.

Бывший парламентарий напомнил, что неудачный штурм ЗАЭС стал вторым за последнее время громким провалом вооруженных сил Украины, при котором погибло много бойцов элитных военных подразделений страны (ранее подобные потери у Киева были при штурме острова Змеиный).

По словам экс-депутата, с каждым днем растет количество военных начальников, резко недовольных тем, что их подразделения фактически отправляют на убой, используя в качестве «пушечного мяса». В связи с этим в высших военных кругах страны зреет мысль о том, чтобы заменить верховного главнокомандующего более квалифицированным и грамотным человеком. Провал Херсонской операции может стать точкой невозврата, после которой начнется активная подготовка восстания среди военных.