После речи Байдена в Филадельфии в сети появились призывы к началу гражданской войны и убийству президента

Речь Джо Байдена в Филадельфии, осуждающая бывшего президента Дональда Трампа, вызвала призывы к насилию в Интернете, включая угрозы смертью в адрес самого главы государства.

Байден сказал, что слишком многое из происходящего в США ненормально. По его словам, Дональд Трамп и республиканцы представляют собой экстремизм, который угрожает самим основам республики.

К полудню пятницы на форумах, популярных среди сторонников превосходства белой расы и ультраправых экстремистов, появились призывы к гражданской войне и к убийству Байдена.

Потенциальными целями также называли генерального прокурора Меррика Гарланда, министра финансов Джанет Йеллен и министра финансов Алехандро Майоркаса.

Site Intelligence Group направила правоохранительным органам предупреждение о том, что пользователи обвиняют Байдена в краже выборов и публикуют угрозы насилия.

Во время выступления Байдена четыре нынешних внутренних сотрудника по борьбе с терроризмом США заявили журналистам, что они обеспокоены тем, что слова президента еще больше разделят нацию и приведут к усилению угроз в отношении представителей правительства и правоохранительных органов.

Один из представителей отдела по борьбе с терроризмом заявил, что они обеспокоены тем, что маргинальные правые и экстремистские группы будут использовать речь Байдена для вербовки и сбора средств, что может увеличить долгосрочную угрозу со стороны этих групп.

Белый дом заявил, что призывы к насилию после речи Байдена иллюстрируют угрозу, описанную президентом.