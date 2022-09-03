В Германии студенты столкнулись с повышением стоимости арендного жилья

И это не предел, отмечают власти ряда земель Германии, где с началом учебного года повысилась плата за арендное жилье.

«Повышение арендной платы не остановится и в январе 2023 года», — заявили представители студенческого союз Грайфсвальда.

Согласно текущим прогнозам студенческого союза Ростока и Висмара, арендная плата за общежития в следующем году должна быть увеличена на 57 евро только для того, чтобы компенсировать растущие затраты на электроэнергию. Средняя арендная плата за комнату в общежитии вырастет с 260 до 270 евро уже в предстоящем зимнем семестре. Причиной этого являются более высокие затраты на техническое обслуживание.

Управляющий директор Кай Хёриг призвал к государственной субсидии на оплату электроэнергии для студентов, чтобы смягчить социальные трудности.

«Студенты не должны бросать учебу из-за финансовых трудностей», - отметил Хёриг. Субсидия на отопление, установленная федеральным правительством, помогает только получателям BAföG (госстиендии).

Недавно этот факт подвергся критике со стороны Генерального студенческого комитета (AStA) Грайфсвальда. Студенты останутся один на один с проблемами незадолго до зимы, предупредил председатель комитета Лукас Фойгт.

Общество содействия учащимся и владелец общежитий Studierendenwerk Rostock-Wismar распространило информацию о повышении цен.

Согласно текущим прогнозам, в 2023 году на управление общежитиями потребуются дополнительные расходы в размере 1,3 миллиона евро. Цены на энергоносители могут еще вырасти. Студентов призывают экономить энергию, а в общежитиях не будут обогревать коридоры. Будут отложены ремонтные работы, а сэкономленные средства используют для оплаты на энергию. «Мы не сразу перекладываем все расходы на студентов», - отметили собственники, заявили в обществе.