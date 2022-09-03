С мая во Франции зарегистрирован 131 случай лихорадки денге
Восемь случаев автохтонной лихорадки денге, то есть заразившейся во Франции, были отмечены региональными агентствами здравоохранения.
Во Франции по этой причине проведено несколько мероприятий по борьбе с комарами.
С 1 мая Служба общественного здравоохранения Франции выявила 123 случая лихорадки денге, завезенных во Францию, большая часть (42) в Иль-де-Франс, затем в Окситании (24) и Новой Аквитании (16).
«Мы говорим о местном случае, когда человек заразился этой болезнью на территории страны и не посещал зараженную территорию в течение 15 дней, предшествующих появлению симптомов», — поясняет региональное агентство здравоохранения PACA.
Nice-Matin сообщает, что в городе Фаянс выявлено шесть случаев автохтонной лихорадки денге. Чтобы ограничить распространение болезни, было проведено несколько операций по борьбе с комарами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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