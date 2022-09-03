Пугачева пришла на прощальную церемонию с Михаилом Горбачевым
Мероприятие проходит в московском Доме союзов, отдать дань уважения первому президенту Советского Союза пришло пришло множество людей.
Сегодня россияне - как представители власти, так и обычные граждане - прощаются с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщает РБК.
Как уточняет Рамблер, Михаил Сергеевич будет похоронен на Новодевичьем кладбище - рядом со своей женой Раисой Максимовной.
Желающие проститься с единственным президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым продолжают стоять в очереди около Большого театра и Камергерского переулка.
По информации корреспондента ТАСС, очередь рядом с выходом из метро "Театральная" стала формироваться с 09:00 утра.
Сама церемония началась в 10:00 в Колонном зале Дома союзов. Ближайший к зданию выход из метро перекрыт. Люди держат цветы, некоторые надели траурные ленты.
Среди прочих на мероприятии замечена и певица Алла Пугачева, которая недавно вернулась в Москву.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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