Константин Эрнст пообещал в новом телесезоне вернуть на Первый развлекательные передачи

Ген директор Первого канала пообещал возвращение в эфир развлекательного контента после перерыва начатого с началом СВО на Донбассе.

При этом на канале по-прежнему сохранятся актуальные передачи общественно-политического характера, отметил Эрнст.

В новом телесезоне на первом появится ряд телешоу. К примеру, шоу «Фантастика».

Вокальный конкурс со скрытыми персонажами участников и жюри был анонсирован Эрнстом еще на петербуржском экономическом форуме в июне.