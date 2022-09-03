Константин Эрнст пообещал в новом телесезоне вернуть на Первый развлекательные передачи

Ген директор Первого канала пообещал возвращение в эфир развлекательного контента после перерыва начатого с началом СВО на Донбассе.

При этом на канале по-прежнему сохранятся актуальные передачи общественно-политического характера, отметил Эрнст.

В новом телесезоне на первом появится ряд телешоу. К примеру, шоу «Фантастика».

Вокальный конкурс со скрытыми персонажами участников и жюри был анонсирован Эрнстом еще на петербуржском экономическом форуме в июне.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 