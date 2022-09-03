Константин Эрнст пообещал в новом телесезоне вернуть на Первый развлекательные передачи
Ген директор Первого канала пообещал возвращение в эфир развлекательного контента после перерыва начатого с началом СВО на Донбассе.
При этом на канале по-прежнему сохранятся актуальные передачи общественно-политического характера, отметил Эрнст.
В новом телесезоне на первом появится ряд телешоу. К примеру, шоу «Фантастика».
Вокальный конкурс со скрытыми персонажами участников и жюри был анонсирован Эрнстом еще на петербуржском экономическом форуме в июне.
Опубликовано: Тарас Медведев
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