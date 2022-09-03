Популярное американское издание считает крахом киевского режима сокращение военной помощи Запада в плане тяжелых вооружений.

Отставной бригадный генерал армии США Марк Киммитт заметил тенденцию к сокращению поставок тяжелых вооружений Киеву в последние месяцы. Военный считает, что опасность потерять обороноспособность испытывают при этом и страны НАТО.

«Последние системы устарели и менее продвинуты, чем те, которые поставлялись на сегодняшний день. Это может указывать на то, что темпы потребления на поле боя превысили производство до такой степени, что избыточные запасы, предоставленные Украине, почти исчерпаны. Если это так, то НАТО придется иметь дело с сокращающимися запасами передовых систем вооружения», — делает вывод Киммитт.

Отметим, что последние заявления США и союзников о поставках тяжелых вооружений на Украину рассматривают отправку оружия не ранее начала 2023 года.

Киевские власти также неоднократно заявляли, что наступающая зима может обернуться катастрофой для ВСУ.