Константин Эрнст рассказал, что «Голос» на Первом будет заменен другим шоу

Генеральный продюсер Первого канала уточнил, что любимую россиянами передачу теперь будут показывать не в пятницу, а в воскресенье.

Возвращение популярного проекта "Голос" на экраны российских телевизоров обрастает все новыми подробностями. Сначала стало известно, что там заменили ведущего: Дмитрия Нагиева в этом статусе сменила Лариса Гузеева.

Кроме того, произошла ротация и наставников. А теперь Константин Эрнст, генеральный продюсер Первого канала, рассказал о других новшествах, сообщает Экспресс газета.

В ходе федерального просветительского марафона «Знание» Константин Львович уточнил, что передача будет убрана с привычного времени. И в пятницу вечером зрителям покажут другой, тоже музыкальный, проект.

Новое шоу называется «Фантастика», вести его будет известный шоумен Вадим Галыгин. По задумке продюсеров, в шоу между собой будут соревноваться 12 анимированных цифровых двойников.

"Голосу" тоже найдется место в эфирной сетке, но - в другое время. Передачу теперь будут показывать по воскресеньям. На этот день запланирована и премьера «Голоса 60+».