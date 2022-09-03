Французы констатировали «смерть Европы» без импорта газа из России

Во Франции, читатели Le Figaro предрекли «смерть Европы» из европейских лидеров, допустивших энергетический кризис.

В субботу, 3 сентября 2022 года, интернет-читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали новость о решении руководства российской энергетической компании «Газпром» приостановить работу магистрального газопровода «Северный поток».

Французы возмутились, что европейские политики делают громкие заявления о том, что Запад якобы отказался от зависимости от российского сжиженного природного газа, когда на самом деле все западные страны охвачены энергетическим кризисом из-за «согласования каждого шага с американской политикой», введения санкционных ограничений против РФ и поставок оружия на Украину, которые по мнению читателей Le Figaro вынуждают Россию вводить ответные меры.