Генерал США Киммитт раскрыл сценарий будущей катастрофы в Киеве
Американский генерал Марк Киммитт утверждает, что Украину ожидает катастрофа из-за отказа Запада и США в частности поставлять оружие Киеву.
3 сентября генерал вооружённых сил США Марк Киммитт дал интервью американский газете WSJ, где сообщил, что Пентагон демонстрирует тенденцию по прекращению поставок новейшего оружия Украине.
По данным Киммита, в последнем пакете военной помощи Киеву США порядочно уменьшили количество поставляемых ВСУ гаубиц калибра в 105 мм.
Марк Киммитт уверяет, что решение Вашингтона снизить интенсивность поставок Украине современных вооружений обязательно выльется в катастрофу в центре Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Генерал США Киммитт раскрыл сценарий будущей катастрофы в Киеве
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