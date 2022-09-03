Генерал США Киммитт раскрыл сценарий будущей катастрофы в Киеве

Американский генерал Марк Киммитт утверждает, что Украину ожидает катастрофа из-за отказа Запада и США в частности поставлять оружие Киеву.

3 сентября генерал вооружённых сил США Марк Киммитт дал интервью американский газете WSJ, где сообщил, что Пентагон демонстрирует тенденцию по прекращению поставок новейшего оружия Украине.

По данным Киммита, в последнем пакете военной помощи Киеву США порядочно уменьшили количество поставляемых ВСУ гаубиц калибра в 105 мм.

Марк Киммитт уверяет, что решение Вашингтона снизить интенсивность поставок Украине современных вооружений обязательно выльется в катастрофу в центре Киева.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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