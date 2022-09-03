На похороны Горбачёва пришли Медведев и Пугачёва
В Москве проходит церемония прощания с Михаилом Горбачёвым, которую не посетил Владимир Путин.
Владимир Путин лично простился с Михаилом Горбачёвым ещё 2 сентября, поскольку сегодня российский президент не смог прийти на похороны последнего лидера СССР ввиду своего плотного графика.
Однако известно, что проходившую в Москве церемонию прощания с Горбачёвым посетили экс-президент России Дмитрий Медведев и российская певица Алла Пугачёва.
Примечательно, что Пугачёва лишь недавно вернулась в Россию вопреки растиражированным в СМИ слухам о том, что певица покинула родину навсегда.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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