На похороны Горбачёва пришли Медведев и Пугачёва

В Москве проходит церемония прощания с Михаилом Горбачёвым, которую не посетил Владимир Путин.

Владимир Путин лично простился с Михаилом Горбачёвым ещё 2 сентября, поскольку сегодня российский президент не смог прийти на похороны последнего лидера СССР ввиду своего плотного графика.

Однако известно, что проходившую в Москве церемонию прощания с Горбачёвым посетили экс-президент России Дмитрий Медведев и российская певица Алла Пугачёва.

Примечательно, что Пугачёва лишь недавно вернулась в Россию вопреки растиражированным в СМИ слухам о том, что певица покинула родину навсегда.