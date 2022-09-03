Кива: в Киеве зреет военный переворот из-за приказа Зеленского о наступлении на Херсон

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива уверен, что в Киеве произойдёт военный переворот после того, как ВСУ потерпят неудачу при контрнаступлении.

3 сентября экс-депутат Верховной рады Илья Кива публично заявил, что Владимир Зеленский может быть свергнут с поста президента Украины в результате зреющего в Киеве военного переворота.

По мнению Кивы, после того, как Зеленский отдал приказы о наступлении на Херсон и попытки ВСУ забрать под свой контроль Запорожскую АЭС в украинском командовании войсками начинают думать о смене руководства страны.