Кива: в Киеве зреет военный переворот из-за приказа Зеленского о наступлении на Херсон

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива уверен, что в Киеве произойдёт военный переворот после того, как ВСУ потерпят неудачу при контрнаступлении.

3 сентября экс-депутат Верховной рады Илья Кива публично заявил, что Владимир Зеленский может быть свергнут с поста президента Украины в результате зреющего в Киеве военного переворота.

По мнению Кивы, после того, как Зеленский отдал приказы о наступлении на Херсон и попытки ВСУ забрать под свой контроль Запорожскую АЭС в украинском командовании войсками начинают думать о смене руководства страны.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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