Кива: в Киеве зреет военный переворот из-за приказа Зеленского о наступлении на Херсон
Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива уверен, что в Киеве произойдёт военный переворот после того, как ВСУ потерпят неудачу при контрнаступлении.
3 сентября экс-депутат Верховной рады Илья Кива публично заявил, что Владимир Зеленский может быть свергнут с поста президента Украины в результате зреющего в Киеве военного переворота.
По мнению Кивы, после того, как Зеленский отдал приказы о наступлении на Херсон и попытки ВСУ забрать под свой контроль Запорожскую АЭС в украинском командовании войсками начинают думать о смене руководства страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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