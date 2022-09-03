«Газпром» заявил о невозможности ремонта турбины для «Северного потока»
Компания «Газпром» заявила, что осуществление ремонта турбины для «Северного потока» со стороны Siemens невозможно.
В субботу, 3 сентября 2022 года, пресс-служба российской энергетической компании «Газпром» в официальном Telegram-канале рассказала, что Siemens, в соответствии с заключённым договором, выполняет поиск неисправностей в работе турбины КС «Портовая» и готова их устранить.
Однако представители «Газпрома» подчеркнули, что невзирая на готовность Siemens ремонтировать турбину для компрессионной станции магистрального газопровода «Северного потока», полноценное техническое обслуживание невозможно ввиду отсутствия специально оборудованного места для проведения ремонтных работ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Экс-депутат Рады Илья Кива: провал атаки на Херсон грозит Зеленскому переворотом
Генерал США Киммитт раскрыл сценарий будущей катастрофы в Киеве
Шольц заявил, что Германия не сможет обойтись без российского газа
Французы констатировали «смерть Европы» без импорта газа из России
Шольц заявил о необходимости переговоров с Путиным и поиском компромисса с Россией