«Газпром» заявил о невозможности ремонта турбины для «Северного потока»

Компания «Газпром» заявила, что осуществление ремонта турбины для «Северного потока» со стороны Siemens невозможно.

В субботу, 3 сентября 2022 года, пресс-служба российской энергетической компании «Газпром» в официальном Telegram-канале рассказала, что Siemens, в соответствии с заключённым договором, выполняет поиск неисправностей в работе турбины КС «Портовая» и готова их устранить.

Однако представители «Газпрома» подчеркнули, что невзирая на готовность Siemens ремонтировать турбину для компрессионной станции магистрального газопровода «Северного потока», полноценное техническое обслуживание невозможно ввиду отсутствия специально оборудованного места для проведения ремонтных работ.