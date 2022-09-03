Звезда Голливуда Джейн Фонда борется с раком
Актриса на своей странице в соцсетях сообщила, что у нее неходжкинская лимфома, звезда надеется на выздоровление.
Звезда, несмотря на тяжелый диагноз, настроена оптимистично. Актриса приступила к лечению и напомнила поклонникам, что, согласно статистике, от данного вида онкологии излечивается 80 процентов пациентов, сообщает Рамблер со ссылкой на Daily Mail.
С этой болезнью Фонда сталкивается не в первый раз. Несколько лет назад у артистки диагностировали рак груди. Она пережила серьезную операцию, и болезнь отступила.
Джейн Фонду в США и в мире в целом знают как эко-активистку. В частности, звезда инициировала акции протеста, направленные против климатических изменений.
Цель акций «Fire Drill Fridays» — привлечение внимания общественности к экологическим проблемам, а также последствиям изменения климата. По словам Джейн, на такой шаг ее вдохновила 17-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг.
Два года назад 82-летнюю актрису и ее единомышленников задерживали на одном из подобных митингов - после требования полиции разойтись, напоминает издание.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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