Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер раскритиковал слова Зеленского о намерениях вернуть Крым под контроль Киева военным путём.

3 сентября экс-канцлер Германии Герхард Шредер дал интервью испанскому журналу ABC, где заявил, что слова Владимира Зеленского о возвращении Крыма под контроль Киева военными средствами является бредом.

По мнению Шредера, Зеленскому следует осознать, что ВС Украины никогда не смогут заполучить Крым назад военным путём, ввиду чего командованию ВСУ следует отказаться от этой идеи.

Также Герхард Шредер напомнил, что Крым был включён в состав Украины лишь благодаря личному и крайне спорному решению экс-генсека СССР Никиты Хрущёва.