Эксперты подсказали, как избежать типовых ошибок во время осенних работ на даче
Урожай собран, и кажется, что можно готовить участок к зиме, однако излишняя спешка может привести к ошибкам, которые плохо отразятся на урожае будущего года.
Все основные работы осенью лучше провести в оптимальный срок. Если те или иные процедуры провести слишком рано или слишком поздно, может быть снижен урожай в будущем году.
Обрезка
Ее необходимо провести, когда с растений опадет листва. Это значит, что завершился процесс сокодвижения, и наступило время для манипуляций.
Укрытие
Раннее укрытие вместо пользы может принести большой вред. Дело в том, что в тёплую погоду при укрытии внутри образуется конденсат. И после похолодания это отрицательно отразится на растении.
К такой процедуре надо приступать в конце сентября - начале октября (в зависимости от погоды в конкретном регионе). То есть тогда, когда культура привыкнет к понижению температуры и небольшим заморозкам.
Уборка сорняка
Хотя основная часть овощей убрана, огород все равно нужно полоть. К осени сорняки созревают, и их семена способны разлететься по участку. И, чтобы на будущий год огород был чище, позаботиться об этом надо с осени.
Сидераты
Осень - время посадки сидератов. В этом качестве используют такие растения, как горчица, гречиха, овес, пшеница, амаран, рожь, ячмень, суданская трава. Они улучшают структуру почвы, обогащают грунт азотом и мешают сорнякам расти.
Севооборот
Лучше заранее продумать, что и куда сажать на будущий год. На одном и том же месте выращивать растения не стоит: они начинают болеть и хуже плодоносить.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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