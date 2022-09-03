Виктор Орбан прибыл в Москву для прощания с Горбачёвым
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан лично приехал в Москву с целью проститься с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым.
Днём 3 сентября премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Колонный зал Дома Союзов в Москве, где проходит официальная часть прощания с Михаилом Горбачёвым.
По данным российских и зарубежных СМИ, Орбан лично возложил цветы ко гробу Горбачёва, после чего пообщался с его ближайшими родственниками, выразив им слова соболезнований.
Примечательно, что на церемонию прощания с первым и последним президентом СССР не пришёл Владимир Путин, который простился с Михаилом Горбачёвым днём ранее.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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