Виктор Орбан прибыл в Москву для прощания с Горбачёвым

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан лично приехал в Москву с целью проститься с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым.

Днём 3 сентября премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Колонный зал Дома Союзов в Москве, где проходит официальная часть прощания с Михаилом Горбачёвым.

По данным российских и зарубежных СМИ, Орбан лично возложил цветы ко гробу Горбачёва, после чего пообщался с его ближайшими родственниками, выразив им слова соболезнований.

Примечательно, что на церемонию прощания с первым и последним президентом СССР не пришёл Владимир Путин, который простился с Михаилом Горбачёвым днём ранее.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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