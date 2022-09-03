Макаревич получил поздравления по случаю внесения в список иноагентов
Российский музыкант Андрей Макаревич прокомментировал внесение себя в реестр иностранных агентов.
3 сентября известный российский музыкант Андрей Макаревич дал официальный комментарий по случаю решения Минюста России внести его в список иностранных агентов.
Макаревич признался, что расценивает подобные решения как награду за свою деятельность и сообщил, что весь прошлый вечер принимал поздравления по этом случаю.
При этом остаётся неизвестным, праздновал ли сам Андрей Макаревич факт включения себя в список иноагентов, однако исполнитель заявил, что ожидает оглашения информации о том, на какую страну он работает.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кива: в Киеве зреет военный переворот из-за приказа Зеленского о наступлении на Херсон
Times Radio: мир увидит применение ядерного оружия в течение 10 лет
Медведев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу
Фермеры рассказали, что лучше сажать на участке осенью
Шольц заявил, что Германия не сможет обойтись без российского газа