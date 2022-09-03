Макаревич получил поздравления по случаю внесения в список иноагентов

Российский музыкант Андрей Макаревич прокомментировал внесение себя в реестр иностранных агентов.

3 сентября известный российский музыкант Андрей Макаревич дал официальный комментарий по случаю решения Минюста России внести его в список иностранных агентов.

Макаревич признался, что расценивает подобные решения как награду за свою деятельность и сообщил, что весь прошлый вечер принимал поздравления по этом случаю.

При этом остаётся неизвестным, праздновал ли сам Андрей Макаревич факт включения себя в список иноагентов, однако исполнитель заявил, что ожидает оглашения информации о том, на какую страну он работает.