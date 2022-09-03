Миллер: специалистам Siemens негде ремонтировать турбину для «Северного потока»

Лидер российского "Газпрома" Алексей Миллер утверждает, что канадской компании Siemens Energy негде ремонтировать турбину для "Северного потока".

3 сентября российский бизнесмен и глава компании "Газпром" Алексей Миллер появился в эфире телеканала "Россия 1", где публично завил, что канадской фирме Siemens Energy негде ремонтировать турбину для "Северного потока".

По данным Миллера, специалисты Siemens фактически не имеют доступа к указанной турбине, ввиду чего не могут починить её для возобновления работы российского газопровода.

Накануне "Газпром" объявил о полной остановке работы "Северного потока" на фоне неработающих турбин, что должно спровоцировать рост цены на газ в Европе.