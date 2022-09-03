Миллер: специалистам Siemens негде ремонтировать турбину для «Северного потока»
Лидер российского "Газпрома" Алексей Миллер утверждает, что канадской компании Siemens Energy негде ремонтировать турбину для "Северного потока".
3 сентября российский бизнесмен и глава компании "Газпром" Алексей Миллер появился в эфире телеканала "Россия 1", где публично завил, что канадской фирме Siemens Energy негде ремонтировать турбину для "Северного потока".
По данным Миллера, специалисты Siemens фактически не имеют доступа к указанной турбине, ввиду чего не могут починить её для возобновления работы российского газопровода.
Накануне "Газпром" объявил о полной остановке работы "Северного потока" на фоне неработающих турбин, что должно спровоцировать рост цены на газ в Европе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кива: в Киеве зреет военный переворот из-за приказа Зеленского о наступлении на Херсон
Times Radio: мир увидит применение ядерного оружия в течение 10 лет
Медведев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу
Фермеры рассказали, что лучше сажать на участке осенью
Шольц заявил, что Германия не сможет обойтись без российского газа