Миссия МАГАТЭ пробудет на Запорожской АЭС в Энергодаре до 5 сентября

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что инспекция МАГАТЭ пробудет на ЗАЭС в Энергодаре до 5 сентября.

В субботу, 3 сентября 2022 года, член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в пресс-релизе рассказал, что группа экспертов миссии МАГАТЭ пробудет на территории ЗАЭС в Энергодаре до пятого сентября.

Рогов отметил, что Запорожскую атомную станцию за время нахождения на её территории инспекции МАГАТЭ посетили представители СМИ из более тридцати иностранных государств, так как российская сторона «открыта для объективного освещения ситуации» происходящей на подвергающейся постоянным обстрелам со стороны ВСУ атомной электростанции.