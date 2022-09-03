Союзные силы СВО начали штурм Северска, бои на подступах к городу

Войска ЛДНР при поддержке ВС России начали штурм Северска, сообщают военкоры РусВесны.

Бои идут уже на подступах к этому важному населенному пункту. При этом сейчас активно отрабатываются позиции ВСУ.

ВКС России применяет штурмовики Су-25, которые вместе с артиллерией отрабатывают укрепрайоны нацбоевиков.

При этом союзные силы отмечают, что в районе остаются только резервисты, а кадровые силы ВСУ спасаются бегством.

Наступление на Северск продолжается, и по опыту прошлых операций по штурму донбасских городов, будет завершено в течение нескольких недель.