Союзные силы СВО начали штурм Северска, бои на подступах к городу
Войска ЛДНР при поддержке ВС России начали штурм Северска, сообщают военкоры РусВесны.
Бои идут уже на подступах к этому важному населенному пункту. При этом сейчас активно отрабатываются позиции ВСУ.
ВКС России применяет штурмовики Су-25, которые вместе с артиллерией отрабатывают укрепрайоны нацбоевиков.
При этом союзные силы отмечают, что в районе остаются только резервисты, а кадровые силы ВСУ спасаются бегством.
Наступление на Северск продолжается, и по опыту прошлых операций по штурму донбасских городов, будет завершено в течение нескольких недель.
Опубликовано: Тарас Медведев
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