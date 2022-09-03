Основа большого урожая: чем обработать для этого сад осенью

После сбора урожая самое время обработать плодовые деревья и кустарники от вредителей, чтобы укрепить здоровье сада.

Осенняя обработка сада хороша тем, что позволяет использовать инсектициды. Причем затягивать с обработкой не стоит: многие препараты эффективны лишь в теплую погоду ( +10-15°C). Кроме того, вредителей легче победить, пока они еще не устроились на зимовку.

Землю около деревьев тоже нужно оздоровить. Пока погода теплая, полезно пролить грунт биопрепаратами - на основе триходермы либо сенной палочки. К примеру, некоторые засевают сидератами приствольные круги.

Чтобы получить эффект от обработки, нужно в обязательном порядке уничтожить остатки и падалицу.

Обычно осенью проводят искореняющие обработки. Их отличие от обычных опрыскиваний – в более высокой концентрации действующих веществ. В период вегетации они чреваты ожогами, но в конце сезона не приносят вреда растениям, потому что почки к этому времени и средства очень эффективны против вредителей.

Искореняющую обработку нужно проводить после листопада, но - до наступления заморозков. Для такой операции чаще всего используют такие средства, как карбамид (200-300 гр.на 10 л в здоровом саду и 500-700 гр. в больном), железный купорос (300 гр. на 10 л в здоровом саду и 500 гр.- в больном. Для усиления эффекта можно смешивать с карбамидом, не уменьшая концентрации),

Также можно применить медный купорос (300 гр.на 10 л. Здесь тоже допускается смешивание с карбамидом) или - бордосскую жидкость ( 3-процентный раствор: 300 гр. медного купороса и 400 гр.негашеной извести на 10 л воды.).

Можно использовать фунгициды Скор, Хорус, Чистофлор, Бронекс или инсектициды Алатар, Мовенто Энерджи, Фуфанон-Нова (по инструкции).

Дерево нужно опрыскать полностью, захватив все веточки и попадая в трещинки на коре.