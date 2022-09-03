В Японии попытались ограничить время на компьютерные игры, родители старшеклассника подали в суд

Власти японской префектуры Кагава ввели ограничения на компьютерные игры для детей. Это вызвало возмущение и даже иски в суд.

Ограничения предусмотрены для детей до 18 лет. В будние дни им можно играть на компьютере 1 час, в выходные – полтора часа за сутки.

Это решение рекомендательное, но в Японии такие рекомендации выполняются безоговорочно. При этом никаких штрафов или других наказаний за нарушение не предусмотрено.

Старшеклассник, проживающий в этой префектуре, и его мама подали иск в суд. Они считают, что такие ограничения нарушают их конституционные права.

При этом истцы потребовали солидную финансовую компенсацию за нарушение их прав на принятие самостоятельных решений.

И они оказались не одиноки, появились аналогичные иски. 19-летний молодой человек собрал внушительную сумму пожертвований, чтобы оплатить судебные издержки.

Однако Японский суд объявил действия властей Кагавы законными и не противоречащими Конституции страны.

Там отметили, что даже Всемирная организация здравоохранения рассматривает чрезмерное увлечение компьютерными играми как зависимость и рекомендует ограничивать их.