В Японии попытались ограничить время на компьютерные игры, родители старшеклассника подали в суд
Власти японской префектуры Кагава ввели ограничения на компьютерные игры для детей. Это вызвало возмущение и даже иски в суд.
Ограничения предусмотрены для детей до 18 лет. В будние дни им можно играть на компьютере 1 час, в выходные – полтора часа за сутки.
Это решение рекомендательное, но в Японии такие рекомендации выполняются безоговорочно. При этом никаких штрафов или других наказаний за нарушение не предусмотрено.
Старшеклассник, проживающий в этой префектуре, и его мама подали иск в суд. Они считают, что такие ограничения нарушают их конституционные права.
При этом истцы потребовали солидную финансовую компенсацию за нарушение их прав на принятие самостоятельных решений.
И они оказались не одиноки, появились аналогичные иски. 19-летний молодой человек собрал внушительную сумму пожертвований, чтобы оплатить судебные издержки.
Однако Японский суд объявил действия властей Кагавы законными и не противоречащими Конституции страны.
Там отметили, что даже Всемирная организация здравоохранения рассматривает чрезмерное увлечение компьютерными играми как зависимость и рекомендует ограничивать их.
Опубликовано: Светлана Репина
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