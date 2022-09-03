Агрономы назвали осенние работы в огороде и в саду, от которых можно отказаться

Далеко не все традиционные работы в огороде, которые выполняются осенью, действительно необходимы. А некоторые из них даже вредны.

Например, тщательная уборка с грядок растительных остатков не только придает земле ухоженный вид, но и лишает ее плодородия.

Правила органического земледелия рекомендуют убирать только урожай, оставляя на грядках ботву. А чтобы все это не стало источником микробного заражения, можно обработать почву биопрепаратами.

Перекопка грядок, приствольных кругов кустов и деревьев – не слишком эффективных способ борьбы с сорняками и вредителями.

Что касается структуры грунта, после перекопки первый же дождь превращает его в слежавшуюся массу, в которую не проникает вода. В результате ее приходится рыхлить весь огородный сезон.

Все дело в том, что при перекопке структура почвы нарушается, повреждаются почвенные каналы воздухообмена, гумусный слой оказывается на глубине, где не может существовать полезная микрофлора.

Оптимальное решение – посев сидератов вместо перековки. Их не нужно даже скашивать и заделывать в почву. Всю эту работу сделают почвенные микроорганизмы.

Убирать и сжигать листву необязательно. Вся она будет переработана червями и превратится в гумусный слой, который обеспечит плодородие. Обрезка нужна не всем многолетникам. Некоторые из них утеплены оставшейся листвой, поэтому корни не замерзают зимой.