ВКС России сбили два украинских штурмовика Су-25 в Херсонской области

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российской авиацией были уничтожены два украинских штурмовика Су-25 в Херсонской области.

3 сентября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков во время брифинга оборонного ведомства доложил об успешной ликвидации российскими воздушно-космическими силами двух украинских штурмовиков Су-25 в районе села Сергеевка Каховского района Херсонской области.

Конашенков добавил, что высокоточным ударом ВКС России был также успешно сбит украинский многоцелевой истребитель МиГ-29 недалеко от села Новосёловка в Донецкой Народной Республике.