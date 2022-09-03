ВКС России сбили два украинских штурмовика Су-25 в Херсонской области
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российской авиацией были уничтожены два украинских штурмовика Су-25 в Херсонской области.
3 сентября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков во время брифинга оборонного ведомства доложил об успешной ликвидации российскими воздушно-космическими силами двух украинских штурмовиков Су-25 в районе села Сергеевка Каховского района Херсонской области.
Конашенков добавил, что высокоточным ударом ВКС России был также успешно сбит украинский многоцелевой истребитель МиГ-29 недалеко от села Новосёловка в Донецкой Народной Республике.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кива: в Киеве зреет военный переворот из-за приказа Зеленского о наступлении на Херсон
Times Radio: мир увидит применение ядерного оружия в течение 10 лет
Медведев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу
Фермеры рассказали, что лучше сажать на участке осенью
Шольц заявил, что Германия не сможет обойтись без российского газа