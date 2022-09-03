Папа Франциск берет на себя управление Мальтийским орденом

После нескольких лет судебных разбирательств Папа Франциск в субботу взял под свой контроль Мальтийский орден, распустив его руководящие органы и назначив временный Суверенный совет.

В декрете, опубликованном Ватиканом, Папа объявляет, что он обнародовал новую Конституционную хартию Ордена, и она немедленно вступает в силу.

Франсуа также решил «уволить все высокие посты, распустить нынешний Суверенный совет и создать временный Суверенный совет», из которого он лично назначил 13 членов. Последний должен будет организовать в январе внеочередной общий капитул (ассамблею, прим. ред.) для выполнения всех решений папы, уточняется в указе.

Мальтийский орден, основанный в Иерусалиме и признанный Папой в 1113 году, является одновременно и необычным государством без территории, основанным в Риме, и религиозным орденом, и могущественной благотворительной организацией.

В настоящее время в нем насчитывается 13 500 рыцарей, в том числе пятьдесят религиозных, которые заботятся о больницах и гуманитарной деятельности Ордена с более чем 100 000 сотрудников или добровольцев, присутствующих в 120 странах.

Кризис внутри Ордена и в его отношениях с Ватиканом начался со спора в верхушке Ордена в 2016 году, когда Великий Магистр Мальтийского Ордена, являющийся его главой, попросил Великого Канцлера уйти в отставку.