Пять туристов скончались при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке
Пятеро туристов умерли при попытки взойти на вулкан Ключевской, расположенной на Камчатке.
Заместитель председателя краевого правительства Камчатки Роман Василевский утверждает, что при восхождении на местный вулкан Ключковской умерло пятеро туристов.
Известно, что восхождением на вулкан занялись двенадцать туристов, пятеро из которых уже мертвы. Остальные все ещё не эвакуированы с места событий, и связь с ними регулярно прерывается.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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