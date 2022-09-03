Глава департамента ЕС заявил, что блок не боится прекращения поставок российского газа

Европейский союз "готов отреагировать" на решение России прекратить поставки газа в блок, сообщил CNBC в субботу высокопоставленный чиновник ЕС.

Российский государственный энергетический гигант "Газпром" в пятницу объявил о бессрочной остановке поставок газа в Европу по газопроводу "Северный поток-1", сославшись на необходимость дополнительного ремонта.

Этот шаг был предпринят после того, как поставки уже были остановлены на прошлой неделе из-за запланированного "технического простоя", который, как ожидалось, продлится до 3 сентября.

"Мы ожидаем, что Россия соблюдает контракты, которые у них есть, но даже если вепонизация энергетики продолжится или усилится в ответ на наши решения, я думаю, что Европейский союз готов отреагировать", - сказал Паоло Джентилони, комиссар ЕС по экономике.

"Конечно, мы должны экономить энергию, мы должны делиться энергией, у нас высокий уровень хранения, и мы не боимся решений Путина", - сказал Джентилони Стиву Седжвику из CNBC на форуме Амброзетти в Италии.