Недалеко от Парижа ночью сожгли мусульманский храм

«Никого там не было, ущерб только материальный», говорится в заявлении мечети Рамбуйе, опубликованном в Facebook.

Мусульманское место отправления культа было уничтожено пожаром в ночь с пятницы на субботу 3 сентября в Рамбуйе в департаменте Ивелин в 45 км от французской столицы, сообщили AFP в полиции и прокуратуре, которые выступают за уголовное преследование.

Согласно первым данным расследования, жители этой молитвенной палатки сообщили, что видели около часа ночи «двух человек, быстро вышедших из помещения с канистрой (и) затем увидели пламя голубого цвета, указывающее на наличие углеводородов».

Источник в полиции, который ведет расследование, заявил, что речь идет о «преднамеренном акте».

По факту «поджога, умышленного уничтожения зажигательными средствами» было возбуждено дело прокуратурой Версаля, которая поручила расследование Версальской судебной палате. По данным прокуратуры Версаля по запросу AFP, ни один подозреваемый пока не арестован.

«Солидарность с мусульманами Рамбуйе, которые прошлой ночью видели, как их место отправления культа было уничтожено пожаром. Расследование открыто и прольет свет на его происхождение », — отреагировал в Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин.