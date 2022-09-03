Запорожская АЭС прекратила подачу энергии на подконтрольные Киеву территории

Пресс-служба Запорожской атомной электростанции сообщила о прекращении подачи энергии в земли, подконтрольные киевскому режиму.

3 сентября временная гражданская администрация города Энергодар в Запорожской области сообщила, что ЗАЭС полностью прекратила подачу электроэнергии на территории, которые остаются подконтрольны Киеву.

В пресс-релизе утверждается, что причиной остановки подачи энергии территориям, контролируемых ВСУ произошла после того, как украинские войска в очередной раз обстреляли Энергодар.

Примечательно, что в ходе последнего обстрела Запорожской атомной электростанции украинские военные повредили местную линию электропередач.