Запорожская АЭС прекратила подачу энергии на подконтрольные Киеву территории
Пресс-служба Запорожской атомной электростанции сообщила о прекращении подачи энергии в земли, подконтрольные киевскому режиму.
3 сентября временная гражданская администрация города Энергодар в Запорожской области сообщила, что ЗАЭС полностью прекратила подачу электроэнергии на территории, которые остаются подконтрольны Киеву.
В пресс-релизе утверждается, что причиной остановки подачи энергии территориям, контролируемых ВСУ произошла после того, как украинские войска в очередной раз обстреляли Энергодар.
Примечательно, что в ходе последнего обстрела Запорожской атомной электростанции украинские военные повредили местную линию электропередач.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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