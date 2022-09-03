Миллиардер Рубен Варданян отказался от российского гражданства и хочет переехать в Нагорный Карабах

Олигарх объявил об этом в соцсетях на фоне обострения отношений между Арменией и Азербайджаном.

Миллиардер Рубен Варданян выложил в соцсетях видеообращение, в котором заявил об отказе от гражданства РФ и переезде в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику на фоне обострения отношений между Арменией и Азербайджаном, сообщает Сплетник.ру.

Издание напоминает, что стороны конфликта все еще не подписали мирного соглашения, хотя активная фаза Второй карабахской войны завершилась в ноябре 2020-го года.

Бизнесмен отметил, что "решение далось очень непросто", но "так правильно". "Надеюсь, что российские партнеры, друзья примут это решение как решение своего друга", - подчеркнул Варданян.

Миллиардер объяснил свой переезд желанием поддержать местных жителей. По его словам, стороны конфликта должны пройти "путь снижения градуса ненависти".

Он также поблагодарил Россию за присутствие миротворцев на территории Нагорного Карабаха и обратился к мировому сообществу с просьбой обратить внимание на конфликт Еревана и Баку.

Российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян - один из основателей брокерской фирмы "Тройка Диалог", которую в 2011-м году купил Сбербанк.

Состояние Варданяна Forbes оценивает в 1 млрд долларов. В 2021-м году он занял 116-е место в списке богатейших людей РФ, по версии агенства, сообщает издание.